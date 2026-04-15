Artrosi come affrontarla | focus su cure prevenzione e attività fisica in un incontro pubblico

Sabato 18, dalle 9 alle 13, si terrà un convegno dedicato all’artrosi presso la sede di un consorzio locale. L’evento, promosso da due organizzazioni attive nel settore del benessere e della riabilitazione, affronterà temi legati alle modalità di gestione della patologia, con un’attenzione particolare alla prevenzione, alle terapie e all’attività fisica. La tavola rotonda sarà rivolta a chi desidera approfondire aspetti pratici e attuabili nella cura dell’artrosi.

‘Artrosi. Come gestirla oggi tra prevenzione, terapia, movimento’, è il titolo del convegno in programma sabato 18 dalle 9 alle 13, nella sede del Consorzio Wunderkammer (via Darsena 57), organizzato in forma congiunta da Esercizio Vita e Idrokinetik, realtà del territorio impegnate nella.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Artrosi: l’attività fisica che aiuta davvero le articolazioniPer anni chi soffriva di artrosi è stato invitato a riposare e limitare i movimenti, così da non danneggiare ulteriormente le articolazioni. Leggi anche: Artrosi e attività fisica, “essenziale ma personalizzata” parola di medico fisiatra