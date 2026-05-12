Piombino rapina in posta con scacciacani | preso 30enne con 1.070 euro

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Piombino dopo aver rapinato un ufficio postale armato con uno scacciacani, portando via circa 1.070 euro. Durante la fuga, è riuscito a scappare per pochi metri prima di essere fermato. Le autorità hanno ricevuto informazioni che hanno contribuito a identificare il sospetto, portando all’arresto nelle ore successive. La scena della rapina e i dettagli sulla cattura sono stati ricostruiti dagli investigatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto il rapinatore a fuggire per pochi metri?. Chi ha fornito le informazioni decisive per individuare il sospetto?. Dove è stato ritrovato lo zaino con il denaro rubato?. Quali misure ha disposto il giudice per il trentenne arrestato?.? In Breve Recuperati 1.070 euro sottratti e restituiti al legittimo proprietario tramite lo zaino del ladro.. Collaborazione tra Carabinieri di Piombino e Commissariato di Polizia di Stato per l'arresto.. Tribunale dispone arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il trentenne dell'Isola d'Elba.. L'arma utilizzata per intimidire il personale postale era una pistola scacciacani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, rapina in posta con scacciacani: preso 30enne con 1.070 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rapinò le Poste di Piombino con una pistola scacciacani: 30enne arrestatoÈ stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata il 30enne che nel pomeriggio del 7 maggio si è introdotto alle Poste di via Volta a Piombino... Rapina in una sala slot a Brusciano: dipendente preso a pugni, malviventi in fuga con 5mila euroLa rapina è andata in scena nella serata di ieri, giovedì 2 aprile: due individui a volto coperto hanno fatto irruzione nella sala slot. Argomenti più discussi: Piombino, rapina a mano armata alle Poste: uomo fermato poco dopo la fuga; Piombino, rapina le poste con la tuta dell’Inter e passamontagna: chi è l’uomo di via Volta; Rapina alle Poste in centro, caccia al bandito tra la folla: preso poco dopo dai carabinieri; Rapina alle poste in tuta Inter: arrestato mentre cerca di cambiarsi tra la spazzatura. Non risulta indagato x.com Rapina in un ufficio postale, arrestato un giovane a PiombinoNei giorni scorsi i carabinieri di Piombino hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, poco più che trentenne originario del nord Italia, ritenuto ... gonews.it