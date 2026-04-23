Donna litiga in casa con il compagno e chiama i Carabinieri spuntano 160 grammi di coca | arrestato

Durante una discussione in un’abitazione, una donna ha chiamato le forze dell’ordine. I militari intervenuti hanno trovato e sequestrato 160 grammi di cocaina, che si trovavano già pronti per essere distribuiti. L’uomo coinvolto è stato arrestato, mentre la donna è stata ascoltata dagli investigatori. L’operazione si è svolta senza ulteriori incidenti.

Una lite in casa con il compagno, una donna che chiama i carabinieri che trovano e recuperano 160 grammi di cocaina che era pronta da spacciare. Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 28enne italiano con l'accusa di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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