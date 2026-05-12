Petacciato vince il concorso Food Art | premi per la lotta allo spreco

A Petacciato si è concluso il concorso Food Art, dedicato alla trasformazione del cibo in opere d’arte. La manifestazione ha premiato le creazioni realizzate dagli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare contro lo spreco alimentare. La giuria tecnica, composta da professionisti del settore, ha valutato i lavori presentati, assegnando i riconoscimenti ai progetti più innovativi e significativi. La partecipazione ha coinvolto diverse scuole della regione.

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? Domande chiave Come hanno trasformato lo spreco alimentare in opere d'arte vincenti?. Chi ha composto la giuria tecnica per valutare i lavori scolastici?. Perché coinvolgere i bambini può cambiare le abitudini di consumo familiari?. Come verranno utilizzati i premi in denaro ottenuti dalle classi?.? In Breve Classe 5A riceve 1.000 euro, classe 5B ottiene 750 euro per materiale scolastico.. Progetto coordinato da Fruttagel e Legacoop Molise attivo da oltre dieci anni.. Giuria tecnica composta da dirigenti, esperti di comunicazione e lavoratori aziendali.. Partecipazione di scuole provenienti da dieci comuni tra cui Larino e Termoli.. La scuola primaria di Petacciato ha conquistato entrambi i premi del concorso Food Art sabato scorso al parco La Penna di Termoli, segnando il successo di un percorso educativo sulla sostenibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petacciato vince il concorso Food Art: premi per la lotta allo spreco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Alimenti, si apre Fase 2 lotta allo spreco dopo Legge Gadda, verso il 2030 Argomenti più discussi: Comitato No Lotto Zero: Sanità tagliata mentre si sperperano milioni per uno scempio ambientale - isNews; Oltre 170 cittadini in piazza per la prevenzione del diabete: successo per l’iniziativa dei Lions - isNews; Il M5s presenta i coordinatori territoriali: domenica l’appuntamento con ‘Nova’ - isNews; Food Art: la primaria di Petacciato vince il concorso Fruttagel. Food Art: la primaria di Petacciato vince il concorso Fruttagel x.com