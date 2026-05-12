Pesca | la Regione investe 2,1 milioni di euro per la sicurezza l' efficienza e la sostenibilità

La Regione ha stanziato 2,1 milioni di euro destinati a vari interventi nel settore della pesca. I fondi saranno utilizzati per migliorare le infrastrutture di sbarco del pescato e gli impianti dei mercati ittici. Sono previsti anche interventi per potenziare la sicurezza e l’efficienza delle attività portuali legate alla pesca. Le risorse saranno distribuite in diversi interventi a favore dello sviluppo di questa filiera.

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Dalle infrastrutture per lo sbarco del pescato agli impianti a servizio dei mercati ittici, passando per interventi destinati a migliorare sicurezza, efficienza e operatività delle attività portuali legate alla pesca. La Regione Emilia-Romagna investe oltre 2,1 milioni di euro per sostenere tre.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sostenibilità e innovazione. Gsk investe 23 milioni di euro su fotovoltaico, ambiente e mobilitàAnche le cure e l’industria che sta dietro al sistema sanitaria diventano green, sostenibili nel loro impatto ambientale. Pesca, la Regione investe sulla valorizzazione delle feluche dello StrettoUn bando del dipartimento della Pesca mediterranea per sostenere gli investimenti a bordo delle feluche, storiche imbarcazioni dello Stretto di... Argomenti più discussi: Pesca: la Regione investe 2,1 milioni di euro per la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità; Regione Emilia-R. investe su pesca e acquacoltura - EFA News; Più qualità e meno costi: il piano regionale per rivoluzionare il settore della pesca; Nuova area naturalistica. Nascerà sui terreni di Oasi Aquae Mundi. Pesca, un altro milione a disposizione delle imprese. Via libera al bando regionaleIn arrivo un altro milione di euro per sostenere imprese, cooperative, e consorzi in progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per investimenti nel settore della pesca e de ... livingcesenatico.it