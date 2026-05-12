Recentemente, è stato stabilito che i permessi retribuiti previsti dalla legge 1041992, destinati all’assistenza di persone con disabilità grave, devono essere restituiti nel caso in cui siano stati concessi senza il rispetto dei requisiti previsti. In particolare, si tratta di permessi assegnati a parenti acquisiti senza verificare le condizioni necessarie, portando alla richiesta di restituzione di tutte le somme usufruite indebitamente.

I permessi retribuiti previsti dalla nota legge 1041992 rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire assistenza alle persone con disabilità grave. Tuttavia, non si tratta di un diritto "automatico" per chiunque presti aiuto: la legge stabilisce requisiti ben precisi, soprattutto sul tipo di rapporto che deve esistere tra lavoratore e assistito. La Corte di Cassazione con la sentenza 109762026 ha ribadito con chiarezza i limiti dei permessi 104, offrendo indicazioni utili sia ai dipendenti che ai datori di lavoro e operatori del settore. Vediamo da vicino. Il caso dell'assistenza a un parente "non...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Permessi Legge 104 per parenti acquisiti, senza requisiti bisogna restituire tutto

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