L'introduzione delle nuove Indicazioni nazionali per il liceo classico ha suscitato diverse reazioni tra insegnanti e studenti. Il cambiamento più discusso riguarda le modalità di valutazione e i contenuti previsti, che differiscono rispetto alle precedenti linee guida. Il Ministero ha approvato il documento, che modifica alcuni aspetti dell'esame di Stato e delle materie coinvolte. La decisione ha generato un dibattito sulla validità delle innovazioni proposte e sulla loro applicazione pratica.

di Chiara Piana Sconcertata dal nuovo esame di Stato ideato dal ministro Valditara, mi sono voluta informare sulle nuove Indicazioni nazionali per i licei recentemente rese pubbliche, leggendo specificamente quelle rivolte al liceo classico, che conosco per esperienza personale e su cui potevo costruirmi più facilmente un’opinione. La mia lettura si è focalizzata sulle materie umanistiche, che sono quelle di mia competenza. Nel complesso mi aspettavo di peggio, ma ci sono alcuni aspetti poco convincenti e soprattutto due frasi (per me) agghiaccianti, che lascerò come “dulcis in fundo”. Comincio, quindi, con l’evidenziare una singolare indicazione, relativa allo studio della letteratura, che compare fin da pag.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché le nuove Indicazioni nazionali per il liceo classico sono un capolavoro di rovesciamento

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RT @ClaudioGiunta: Un po' più ampiamente sulle nuove indicazioni per la letteratura x.com

Perché continuiamo a ripetere indicazioni superate? reddit

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