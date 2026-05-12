Da dicembre 2019, un insegnante vive con il suo partner in un’unione civile. La sua testimonianza è stata rilasciata davanti a un attivista di una lista civica, durante un incontro informale. Nonostante i cambiamenti nel tempo, ci sono ancora persone che reagiscono con sguardi di sorpresa o di diffidenza nei confronti delle coppie omosessuali. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione sociale e di atteggiamenti pubblici.

Nicola Orofino, insegnante, dal 27 dicembre 2019 unito civilmente con Pierangelo Cocuzza. La dichiarazione è stata resa davanti all’amico Luca Capacci, attivista della lista civica Fondamenta. Orfino, cos’è cambiato nella mentalità comune dall’introduzione della legge Cirinnà? "E’ cambiato molto, innegabilmente. Posso citare legalmente e tranquillamente ‘mio marito’ in tutti i contesti, a scuola, in ospedale, in società. Ma c’è ancora chi ti guarda strano quando legge il nome del tuo coniuge nei documenti che lo richiedono. E’ stata proprio in una occasione come quella, in cui ho dovuto compilare alcuni moduli a scuola, che per la prima volta mi sono sentito discriminato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Per gli omosessuali è cambito molto, ma c’è ancora chi ti guarda strano"

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