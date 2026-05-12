Un’indagine ha evidenziato le difficoltà quotidiane degli infermieri, tra turni di lavoro molto lunghi e stipendi non elevati. Sono stati messi in luce anche problemi legati alla sicurezza sul lavoro, alla burocrazia crescente e al conseguente affaticamento fisico e mentale. La realtà di chi opera nel settore sanitario si presenta complessa, con sfide che coinvolgono aspetti pratici e personali di chi si prende cura dei pazienti ogni giorno.

Stipendi non proprio da nababbi, turni infiniti, sicurezza non sempre garantita, burocrazia che si moltiplica e logoramento psico-fisico: la vita quotidiana degli infermieri non è tutta rose e fiori. A dircelo è la corposa indagine dal titolo evocativo – “Vita da infermiere” – condotta dal Centro studi Nursind. Ventisette pagine ricche di dati, presentate nella Giornata internazionale dell’infermiere che si celebra oggi. Il questionario è stato somministrato in forma anonima a oltre 3.100 professionisti, tra i quali anche ostetriche e Oss. E i risultati fanno riflettere: pensiamo che, dopo Covid-19, solo il 23,3% degli intervistati ritiene di avere a disposizione presidi e dispositivi di sicurezza individuale adeguati, mentre il 20,3% segnala gravi mancanze o si sente costantemente a rischio e il 56,4% riscontra comunque qualche carenza.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Per gli infermieri turni ‘infiniti’ e poca sicurezza, l’indagine

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