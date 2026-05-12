Pellegrino bene lo stesso Il tennista di Bisceglie superato da Sìnner

Da noinotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha battuto Andrea Pellegrino negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. Il match si è concluso con la vittoria del tennista di Sinner, classificato tra i primi del mondo, contro il giocatore di Bisceglie, che occupa la posizione 155 nella classifica ATP. Pellegrino si è fatto strada nel torneo, ma ha concluso il suo percorso nel torneo romano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner ha vinto il derby italiano a Roma. Negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia di tennis ha superato Andrea Pellegrino, di Bisceglie, numero 155 del mondo. Sinner-Pellegrino 2-0 (6-2 6-3) L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

pellegrino bene lo stesso il tennista di bisceglie superato da s236nner
© Noinotizie.it - Pellegrino, bene lo stesso Il tennista di Bisceglie superato da Sìnner
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Chi è Andrea Pellegrino, il tennista pugliese che giocherà il derby con Sinner agli InternazionaliDal circuito Challenger agli ottavi di Roma: la favola del numero 155 del mondo che ha battuto Tiafoe e conquistato il Foro Italico Fino a pochi mesi...

Jannik Sinner perfezionista: “Percentuale non altissima al servizio. Pellegrino? Sarà dura, non lo conosco bene”Jannik Sinner continua la sua marcia agli Internazionali d’Italia e vola agli ottavi di finale dopo il netto successo contro Alexei Popyrin, travolto...

Argomenti più discussi: Pellegrino: Affrontare Sinner mi spaventa ed emoziona. Non giocherò mai per soldi; A Bordighera le ville-bunker della 'ndrangheta diventano alloggi sociali e luoghi di incontro; Pellegrino: Da inizio anno mi sento bene; La rivincita di Pellegrino: Ho fatto bene ad andare avanti. Sinner sta facendo cose non normali.

pellegrino bene lo stessoSinner ritrova Andrea Pellegrino a Roma 7 anni dopo una finale: Ma mi sono perso quella partitaJannik Sinner dopo la vittoria contro Popyrin ha parlato della prossima sfida contro Andrea Pellegrino. I due si sono affrontati nel 2019, ma il numero uno del ranking aveva rimosso. Jannik Sinner e A ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web