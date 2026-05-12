Pellegrino bene lo stesso Il tennista di Bisceglie superato da Sìnner

Jannik Sinner ha battuto Andrea Pellegrino negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. Il match si è concluso con la vittoria del tennista di Sinner, classificato tra i primi del mondo, contro il giocatore di Bisceglie, che occupa la posizione 155 nella classifica ATP. Pellegrino si è fatto strada nel torneo, ma ha concluso il suo percorso nel torneo romano.

Jannik Sinner ha vinto il derby italiano a Roma. Negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia di tennis ha superato Andrea Pellegrino, di Bisceglie, numero 155 del mondo. Sinner-Pellegrino 2-0 (6-2 6-3) L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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