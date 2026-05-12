Passi del Mugello | proseguono i controlli fermate 145 moto
Nella giornata di sabato 9 maggio, i controlli sulla strada del Passo del Giogo hanno portato al fermo di 145 motocicli. Le operazioni fanno parte di un piano di sicurezza stradale in corso nella zona dei passi del Mugello, con verifiche sul transito dei veicoli. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici dei controlli o eventuali sanzioni.
Prosegue il programma di sicurezza stradale sui passi del Mugello. Sabato 9 maggio sono stati effettuati controlli sul transito dei motocicli al Passo del Giogo (SP 503). In campo 12 operatori della Polizia locale dell’Unione Mugello e 6 della Polizia locale della Città Metropolitana, con il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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