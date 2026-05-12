Passi del Mugello | proseguono i controlli fermate 145 moto

Nella giornata di sabato 9 maggio, i controlli sulla strada del Passo del Giogo hanno portato al fermo di 145 motocicli. Le operazioni fanno parte di un piano di sicurezza stradale in corso nella zona dei passi del Mugello, con verifiche sul transito dei veicoli. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici dei controlli o eventuali sanzioni.

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