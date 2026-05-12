Parma-Roma | probabili formazioni e come seguire la partita in TV

Domani si gioca Parma-Roma, una sfida valida per il campionato di Serie A. La partita si terrà allo stadio locale alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili prevedono alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, con i tecnici che stanno valutando le scelte finali. I tifosi potranno seguire l’incontro anche in diretta streaming sui canali ufficiali del club.

"> Roma Affronta Parma: Una Partita Cruciale per la Champions League. Roma si prepara a scendere in campo contro il Parma in un match di vitale importanza per la corsa alla Champions League. La sfida si disputerà lontano dallo Stadio Olimpico, e gli occhi saranno puntati su questa partita che potrebbe influenzare significativamente la classifica di Serie A. La Roma, attualmente quinta, ha bisogno di punti per mantenere vive le proprie speranze di qualificazione. Dall’altra parte, il Parma ha recentemente vissuto un momento di alti e bassi. Sebbene abbiano mostrato segnali di ripresa con due vittorie nelle ultime partite di campionato, sono stati sconfitti 2-0 dall’Inter, il che ha sancito il trionfo dei nerazzurri nella corsa allo Scudetto per la stagione 2025-26.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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