Roma-Lecce | probabili formazioni e dove seguire la partita in TV

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. ROMA, ITALIA – 1 MARZO: Lorenzo Pellegrini, centrocampista della AS Roma, celebra il secondo gol durante la partita di Serie A contro la Juventus FC allo Stadio Olimpico. (Foto di Paolo BrunoGetty Images) Domenica sera, la AS Roma si prepara ad affrontare il Lecce in un match cruciale per le ambizioni di Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all’incontro con assenze significative, inclusi Wesley Franca e Manu Kone, entrambi non disponibili. La Roma ha subito una delusione giovedì scorso, venendo eliminata dall’Europa League in un’emozionante partita contro il Bologna, conclusa con un punteggio di 4-3 nel ritorno degli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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La Roma ha battuto il Lecce per 1 a 0. Ed è arrivato anche il primo gol in Serie A di Robinio Vaz. Ma se stasera i giallorossi hanno portato a casa la vittoria, gran parte del merito è di questo difensore. Prima l’assist per il gol decisivo. Poi, al 72’, un vero e propri facebook

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