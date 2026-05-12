Un uomo si è recato a Lourdes con l’intenzione di chiedere un miracolo per il figlio malato. Ha trascorso giorni nel santuario, pregando e sperando in un intervento divino. Dopo il suo ritorno, sono emerse circostanze inattese che hanno attirato l’attenzione di chi conosceva la vicenda. La storia, che ha fatto il giro di alcune comunità locali, si è sviluppata con un epilogo imprevisto.

Una storia che tocca il cuore: un padre disperato parte per Lourdes con un solo desiderio, il miracolo di vedere suo figlio guarito. Ma davanti alla Grotta, il Signore aveva in serbo per lui un progetto diverso. Non la guarigione del figlio, ma quella della sua anima: un dono di fede e forza che gli ha permesso di trasformare il dolore in una speranza che supera anche la morte fisica. A volte partiamo con una speranza e torniamo con un tesoro diverso, molto più grande. È la storia di un papà, Federico Lerza, che, distrutto da una diagnosi terribile per suo figlio, decide di giocarsi l’ultima carta: andare a Lourdes. Voleva il miracolo, voleva vedere suo figlio guarito, e invece è successo qualcosa di ancora più incredibile proprio davanti alla Grotta.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Papà va a Lourdes per chiedere il miracolo per il figlio malato: quello che riceve è inaspettato

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