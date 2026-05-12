PAOK-AEK Atene mercoledì 13 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 18:30 si disputa il match tra PAOK e AEK Atene, penultimo turno di Superleague greca. L’AEK Atene ha già conquistato il titolo di campione, mentre il PAOK si prepara a questa partita con obiettivi diversi. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si attendono le quote e i pronostici per questa sfida. La gara si svolge in un momento di transizione per entrambe le squadre.

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