PAOK-AEK Atene mercoledì 13 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 18:30 si giocherà la partita tra PAOK e AEK Atene, penultimo turno della Superleague greca. L’AEK Atene ha già conquistato il titolo di campione, mentre il PAOK si trova in una posizione che rende questa sfida utile per alcune valutazioni di formazione e risultati. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati annunciati e sono al centro delle attese per questo incontro.

Penultimo turno di Superleague greca e con l’AEK Atene già campione per il PAOK è una gara utile a giocarsi il secondo posto che vale l’accesso ai preliminari di Champions Non è stata una grande annata del centenario per la squadra di Lucescu, che ha inaspettatamente perso la finale di coppa di Grecia contro l’OFI Creta e con qualche pareggio di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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