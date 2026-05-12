PAOK-AEK Atene mercoledì 13 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 18:30 si disputa la partita tra PAOK e AEK Atene, penultimo turno della Superleague greca. L’AEK Atene ha già conquistato il titolo di campione, mentre il PAOK gioca per le posizioni di classifica. Le formazioni sono state annunciate e si conoscono le quote di scommessa e i pronostici relativi alla partita. La gara si svolge in un momento di fine stagione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

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