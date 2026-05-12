Palio della Ghirlandina oltre 600 campioni in gara alla 21esima edizione Ecco i vincitori

Da modenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la 21esima edizione del Palio della Ghirlandina, con oltre 600 partecipanti in gara. La manifestazione ha visto protagonisti numerosi campioni che si sono sfidati in diverse competizioni, confermando la forte tradizione della tradizione locale. I vincitori sono stati annunciati alla fine delle gare, mentre la competizione ha mantenuto vivo il suo carattere di evento radicato nel tempo e apprezzato da molti.

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Una tradizione profondamente radicata che ancora appassiona e dimostra che non tutto può essere fast e che, per ottenere il meglio, la velocità deve essere sostituita da ritmi slow. La conferma è arrivata dal numero, ben 618, di campioni di Aceto Balsamico della tradizione familiare valutati.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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