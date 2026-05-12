Palermo come Ibiza | Kirollus Andrea Fiorito e dj Vivona al Country

Venerdì 15 maggio 2026, il Country Disco Club di Palermo ospiterà l’evento “Sunclock presents Keep On Dancing Palermo”. Si tratta del primo appuntamento in Sicilia per il format nato a Ibiza e conosciuto a livello internazionale. La serata vedrà la partecipazione di artisti come Kirollus, Andrea Fiorito e dj Vivona, che si esibiranno durante la notte dedicata alla musica dance e alla cultura dei club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui