Palermo come Ibiza | Kirollus Andrea Fiorito e dj Vivona al Country
Venerdì 15 maggio 2026, il Country Disco Club di Palermo ospiterà l’evento “Sunclock presents Keep On Dancing Palermo”. Si tratta del primo appuntamento in Sicilia per il format nato a Ibiza e conosciuto a livello internazionale. La serata vedrà la partecipazione di artisti come Kirollus, Andrea Fiorito e dj Vivona, che si esibiranno durante la notte dedicata alla musica dance e alla cultura dei club.
Venerdì 15 maggio 2026 il Country Disco Club di Palermo ospita “Sunclock presents Keep On Dancing Palermo”, appuntamento che segna il debutto in Sicilia dell’iconico format nato a Ibiza e riconosciuto a livello internazionale per il suo approccio autentico alla club culture contemporanea.L’evento.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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