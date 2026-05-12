Padova Urbs Organi con i Armonie di Primavera musica in Chiesa di S Maria del Carmine

Da padovaoggi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il terzo concerto della Rassegna di Primavera di Padova Urbs Organi si preannuncia come un appuntamento di grande interesse, dedicato alla figura di Giovanni Battista De Lorenzi (Schio 1806 – Vicenza 1883), geniale costruttore d’organi e compositore, di cui ricorrono i 220 anni dalla nascita.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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