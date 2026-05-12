Padova Urbs Organi con i Armonie di Primavera musica in Chiesa di S Maria del Carmine
Il terzo concerto della Rassegna di Primavera di Padova Urbs Organi si preannuncia come un appuntamento di grande interesse, dedicato alla figura di Giovanni Battista De Lorenzi (Schio 1806 – Vicenza 1883), geniale costruttore d’organi e compositore, di cui ricorrono i 220 anni dalla nascita.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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https://olimpiainscena.it/2026/04/22/concertistica-padova-urbs-organi-5-appuntamenti/ PADOVA URBS ORGANI, i Concerti di Primavera 2026, l'articolo di Valentina Carinato facebook
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