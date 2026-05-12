Padel la Coppa dei Club Umbria | ecco le squadre che volano verso le finali

Nel weekend del 9 e 10 maggio si sono disputate le gare di ritorno delle semifinali della Coppa dei Club in Umbria, con alcune squadre che hanno confermato la loro posizione e altre che hanno sorpreso. Le partite hanno determinato le squadre che accederanno alle finali, con incontri caratterizzati da risultati incerti e prestazioni variegate. La competizione ha visto protagonisti i club della regione, pronti a conquistare la vittoria finale.

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“In questo fine settimana del 9 e 10 maggio si sono chiuse le semifinali con la gara di ritorno, tra conferme e sorprese. In campo abbiamo goduto di alcuni capolavori. È stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni, con interesse e coinvolgimento crescente. Non sono mancati piccoli inciampi e.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Padel, la Coppa dei Club Umbria: ecco le squadre che volano ai quarti di finaleIl mese di marzo si chiude con weekend di grandi match e saluti per questa stagione della Coppa dei Club Umbria di padel, organizzata da Msp Italia. Temi più discussi: Padel, la Coppa dei Club Umbria: ecco le squadre che volano verso le finali; Padel, Coppa dei Club Msp: i risultati delle semifinali; Padel, la Coppa dei Club Umbria: risultati e protagonisti delle semifinali; FOTO - Padel, Coppa dei Club Msp: i risultati delle semifinali. Padel, al via l'undicesima edizione della Coppa dei ClubSabato 24 e domenica 25 gennaio scatterà la fase provinciale dell’undicesima edizione della Coppa dei Club MSP, il più grande torneo amatoriale d’Italia organizzato da MSP Italia. Al grande ... romatoday.it Iscrizioni aperte per la Coppa dei Club 2026Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Coppa dei Club 2026 – fase Roma e provincia, la competizione amatoriale di padel più partecipata d’Italia, un unicum nel panorama nazionale per storia, ... tuttosport.com