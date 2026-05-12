Padel Coppa Msp | Ternana e Spoleto in finale regionale

Nella finale regionale della Coppa MSP di padel, si sfideranno la Ternana e lo Spoleto. La Ternana, campione in carica, cerca di difendere il titolo, mentre lo Spoleto si prepara a sfidare i detentori. Un altro highlight riguarda un club di Massa Martana, che è riuscito a raggiungere la finale contro squadre più esperte e consolidate. La gara si svolgerà nei prossimi giorni, con molte aspettative da parte degli appassionati.

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? Punti chiave Chi riuscirà a battere i campioni in carica della Ternana?. Come ha fatto un piccolo club di Massa Martana a sfidare i veterani?. Quali squadre umbre rappresenteranno la regione nelle finali nazionali?. Dove si giocheranno le sfide decisive per il titolo regionale?.? In Breve Finali regionali a Spello presso Mapepa Sport & Friends il 24 maggio.. Massa Martana Padel sfiderà Podium Spoleto nella finale Silver Cup Fd Sport.. Panda Padel Academy di Foligno disputerà la finale Bronze Cup F.lli Palomba.. Finali nazionali previste dal 26 al 28 giugno per le squadre qualificate.. Le semifinali della Coppa dei Club Msp si sono concluse nel weekend tra il 9 e il 10 maggio, definendo i contendenti che si sfideranno per il titolo regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padel, Coppa Msp: Ternana e Spoleto in finale regionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Padel, Coppa dei Club Msp: i risultati delle semifinaliNel weekend del 9 e 10 maggio si sono concluse le semifinali con le gare di ritorno della Coppa dei Club. Padel, Coppa dei Club Msp: i risultati della penultima giornataNel weekend tra fine febbraio e inizio marzo si è conclusa con successo la quarta (e penultima) giornata della seconda fase a gironi della Coppa dei... Si parla di: Padel, Coppa dei Club Msp: i risultati delle semifinali; FOTO - Padel, Coppa dei Club Msp: i risultati delle semifinali. Padel, al via l'undicesima edizione della Coppa dei ClubSabato 24 e domenica 25 gennaio scatterà la fase provinciale dell’undicesima edizione della Coppa dei Club MSP, il più grande torneo amatoriale d’Italia organizzato da MSP Italia. Al grande ... romatoday.it