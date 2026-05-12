Padel Coppa dei Club Msp | i risultati delle semifinali

Da perugiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio si sono disputate le gare di ritorno delle semifinali della Coppa dei Club MSP di padel, portando a conclusione questa fase della competizione. Le partite hanno determinato le squadre che accederanno alla finale, dopo aver affrontato le sfide precedenti. I risultati delle semifinali sono stati ufficializzati al termine degli incontri disputati in due giornate consecutive.

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Nel weekend del 9 e 10 maggio si sono concluse le semifinali con le gare di ritorno della Coppa dei Club. Tra conferme e sorprese, il campo ha regalato momenti di grande padel e giocate di qualità. A commentare l’andamento della stagione è il presidente di Msp Italia Umbria, Gianfranco.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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