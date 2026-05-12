OroArezzo la forza dell’ottimismo Meno affari ma più innovazione

OroArezzo si prepara a una nuova edizione, segnando un cambiamento rispetto alle fiere tradizionali. In un periodo segnato da difficoltà economiche e incertezze globali, gli organizzatori puntano su innovazione e contenuti diversi, riducendo il numero di espositori e focalizzandosi su proposte innovative. La manifestazione si inserisce in un contesto di crisi internazionale, che richiede adattamenti e nuove strategie nel settore.

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Non ci sono più le fiere di una volta. E in mezzo alla " tempesta perfetta " della crisi internazionale bisogna fare di necessità virtù. Le aziende del distretto orafo tirano un primo bilancio positivo ma sempre dentro il recinto della prudenza perché il "motore" di Oroarezzo sotto la regia di "Ieg" ha funzionato a pieni giri, meno però gli ordini dai buyer arrivati da tutto il mondo eppure senza eserciti al seguito. Da Dubai, hub strategico per l’ export aretino - conserva il primato e continua a spingere il Pil toscano - ne sono arrivati "solo una decina, contro i quaranta che abitualmente frequentano la fiera", osserva Giordana Giordini, al timone di Confindustria Toscana Sud e della Consulta Orafa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - OroArezzo, la forza dell’ottimismo. Meno affari ma più innovazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Motorola Razr 70 Ultra: più batteria e RAM, ma meno innovazioneLe ultime indiscrezioni tecniche sul Motorola Razr 70 Ultra delineano un profilo di prodotto che punta sulla continuità piuttosto che sulla... Oroarezzo 2026: strategie e innovazione per la filiera orafaArezzo, 17 aprile 2026 – A Oroarezzo 2026, dal 9 al 12 maggio prossimi ad Arezzo Fiere e Congressi, le aziende del distretto porteranno,... Argomenti più discussi: OroArezzo, la forza dell’ottimismo. Meno affari ma più innovazione; VIDEO | OroArezzo al via. Presente il senatore Gasparri: Difendiamo la manifattura aretina; OroArezzo, istituzioni insieme; Cna, insieme verso OroArezzo. OroArezzo 2026, Rauti: Arezzo capitale dell’eccellenza orafa italiana, simbolo del miglior Made in ItalyOnorata di visitare la 45a Edizione della Fiera OroArezzo 2026 eccellenza B2B delle manifatturiere italiane ed internazionali di settore che riunisce i buyer di 59 Paesi del Mondo e circa 700 esposit ... lanazione.it