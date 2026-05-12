Orfeo ed Euridice nel mondo di Ade al Teatro Sociale tutte le anime della Scuola Civica
Domenica 17 maggio 2026 alle 20.45 si terrà al Teatro Sociale di Sondrio la rappresentazione di “Orfeo ed Euridice nel mondo di Ade” di Christoph Willibald Gluck, dopo il debutto avvenuto a Chiavenna la scorsa settimana. La produzione è realizzata in collaborazione con l’Orchestra da Camera Valtellinese e coinvolge tutte le anime della Scuola Civica. La rappresentazione si inserisce in un ciclo di spettacoli dedicati all’opera.
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 20.45 al Teatro Sociale di Sondrio andrà in scena, dopo il grande successo della “prima” a Chiavenna di domenica scorsa, “Orfeo ed Euridice nel mondo di Ade” dall’opera di Christoph Willibald Gluck, in collaborazione con l’Orchestra da Camera Valtellinese prodotto.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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