OraSì verso Gara 3 coach Paccariè | Siamo competitivi ora serve lucidità nei momenti chiave

Dopo la sconfitta ai supplementari in Gara 2, il tecnico della squadra ha commentato la prestazione della formazione e ha parlato delle strategie per la prossima partita del primo turno playout contro Fiorenzuola. La squadra si prepara ora per Gara 3, con l’obiettivo di migliorare la concentrazione nei momenti decisivi. La partita si avvicina e i giocatori sono chiamati a mantenere la lucidità in campo.

Dopo la sconfitta ai supplementari in Gara 2, coach Andrea Paccariè ha analizzato la prestazione della squadra e guardato avanti in vista di Gara 3 del primo turno playout contro Fiorenzuola. “Ci sono stati alcuni errori nei momenti chiave - le parole dell'allenatore -: soprattutto nel finale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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