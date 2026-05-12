In un periodo storico in cui siamo inondati di podcast, un tipo di contenuto nato nel mondo dell’audio ma che in realtà sta diventando una cosa sempre più simile ai reel e alla televisione, è curioso che Liberato abbia lanciato un progetto che omaggia la radiofonia. Radio Liberato, presentato in anteprima su Radio 2 il 9 maggio (come da tradizione), è un disco costruito come un flusso sonoro che intreccia musica inedita, cover, remix, interventi parlati e frammenti registrati per espandere l’universo del cantante napoletano. Un misto tra uno speciale radiofonico e un mixtape. Nel disco ci sono due inediti, Goodbye e Napoli queen, reinterpretazione di Trap queen, un pezzo trap melodico di Fetty Wap del 2014.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Le onde radio dalla Napoli di Liberato

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