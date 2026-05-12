Olympiakos-Panathinaikos mercoledì 13 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 18:30 si sfideranno Olympiakos e Panathinaikos in una partita valida per la SuperLeague greca. La competizione vede già l’assegnazione del primo posto all’AEK Atene, mentre la battaglia per il secondo posto coinvolge le due squadre. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono disponibili quote e pronostici riguardo all’incontro. La sfida si svolgerà allo stadio di appartenenza di uno dei due club.

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In SuperLeague greca il titolo è già andato all’AEK Atene e resta in ballo la lotta per il secondo posto con l’Olympiakos di Mendilibar che affronta il Panathinaikos di Benitez. Il Thrylos viene dal pari interno contro il PAOK che di fatto ha dato il vantaggio degli scontri diretti al dikefalo: non basterà vincerle entrambe per essere padroni del proprio destino, con il tecnico spagnolo dato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Olympiakos-Panathinaikos (mercoledì 13 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Olympiakos-Panathinaikos (mercoledì 13 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIn SuperLeague greca il titolo è già andato all’AEK Atene e resta in ballo la lotta per il secondo posto con l’Olympiakos di Mendilibar che affronta... Temi più discussi: Live Olympiakos - Panathinaikos - Campionato greco: Punteggi & Highlights Calcio - 13/05/2026; Olympiakos-Panathinaikos: geografia sociale di una rivalità eterna; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Olympiakos-Panathinaikos (mercoledì 13 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Olympiakos-Panathinaikos (mercoledì 13 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/W2wSytB #scommesse #pronostici x.com ? Discussione Match: Panathinaikos - Valencia | EuroLeague - reddit.com reddit Olympiakos-Panathinaikos: geografia sociale di una rivalità eternaOlympiakos-Panathinaikos, il derby dell'odio: porto contro capitale, classe, politica e identità sociale nella rivalità più aspra di Atene ... derbyderbyderby.it Olympiacos-Panathinaikos, da Saravakos a El Arabi: i migliori marcatori del derby atenieseIn vista della partita tra Olympiacos e Panathinaikos ripercorriamo quelli che sono i giocatori con più reti della storia di questa sfida ... derbyderbyderby.it