Olympiakos-Panathinaikos mercoledì 13 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Mercoledì 13 maggio 2026 alle 18:30 si sfideranno Olympiakos e Panathinaikos in una partita valida per la SuperLeague greca. La competizione vede già l’assegnazione del primo posto all’AEK Atene, mentre la battaglia per il secondo posto coinvolge le due squadre. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono disponibili quote e pronostici riguardo all’incontro. La sfida si svolgerà allo stadio di appartenenza di uno dei due club.
In SuperLeague greca il titolo è già andato all’AEK Atene e resta in ballo la lotta per il secondo posto con l’Olympiakos di Mendilibar che affronta il Panathinaikos di Benitez. Il Thrylos viene dal pari interno contro il PAOK che di fatto ha dato il vantaggio degli scontri diretti al dikefalo: non basterà vincerle entrambe per essere padroni del proprio destino, con il tecnico spagnolo dato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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