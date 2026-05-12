Olympiakos-Panathinaikos mercoledì 13 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 18:30 si disputa il match tra Olympiakos e Panathinaikos nella SuperLeague greca. La stagione vede già assegnato il titolo all’AEK Atene, mentre la partita tra le due squadre di Atene riguarda principalmente le posizioni di rincalzo. L’Olympiakos, allenato da Mendilibar, cerca di consolidare il secondo posto, mentre il Panathinaikos, guidato da Benitez, punta a migliorare la propria posizione in classifica.

In SuperLeague greca il titolo è già andato all’AEK Atene e resta in ballo la lotta per il secondo posto con l’Olympiakos di Mendilibar che affronta il Panathinaikos di Benitez. Il Thrylos viene dal pari interno contro il PAOK che di fatto ha dato il vantaggio degli scontri diretti al dikefalo: non basterà vincerle entrambe per essere padroni del proprio destino, con il tecnico spagnolo dato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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