OIDA porta la musica dove un ci passa manco Google Maps | concerti tra palazzi giardini segreti e fiaschi boni

Arezzo propone un modo insolito di vivere la musica e la cultura, portandola in luoghi inaspettati come palazzi storici e giardini nascosti. Tra concerti che si svolgono in ambienti spesso chiusi al pubblico e iniziative che uniscono arte e convivialità, si crea un’atmosfera unica. Ultimamente, nel Palazzo Vescovile si sono svolti eventi dedicati ai sette vizi capitali, conclusi con un brindisi di vino che ha lasciato i partecipanti con un sorriso e un ricordo particolare.

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“Arezzo Nascosta”: si canta in Palazzo Vescovile e alla fine si espia col vino Ad Arezzo succede anche questo: si entra nel Palazzo Vescovile per ammirare i sette vizi capitali e si esce con un calice in mano e l’anima parecchio più serena. Domenica 17 maggio prende il via la quarta edizione di “Arezzo Nascosta”, la rassegna targata OIDA che porta musica e concerti in luoghi storici della città, quelli che spesso gli aretini vedono solo passando davanti col capo basso e il parcheggio in doppia fila. C’è gente che passa tutti i giorni davanti a certi portoni senza sapere cosa c’è dietro. E invece dietro ci trovi sale affrescate, giardini nascosti e pure un museo dell’olio.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - OIDA porta la musica dove un ci passa manco Google Maps: concerti tra palazzi, giardini segreti e fiaschi boni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Musica tra le ville medicee: 15 concerti nei giardini del 2026? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno i concerti nelle nuove ville fuori Firenze? Come cambierà l'ascolto della musica nei giardini storici UNESCO?... Si parla di: OIDA porta la musica dove un ci passa manco Google Maps: concerti tra palazzi, giardini segreti e fiaschi boni; Menchetti già si vede colla fascia: Le torri un si fanno. Mancano solo le ruspe fermate a mani nude.