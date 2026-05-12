In casa Milan si intensificano le discussioni sul futuro della panchina, con alcuni nomi italiani e una proposta straniera sul tavolo. La possibilità di un cambio di allenatore nasce dal clima teso che si respira all’interno del club, mentre si fanno più insistenti le voci di una possibile separazione da Allegri. La scelta del nuovo tecnico sarà determinata da eventuali decisioni della dirigenza, che valuta diverse opzioni per il ruolo di allenatore.

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© Calcionews24.com - Nuovo allenatore Milan, scatta il toto-nomi in caso di separazione da Allegri: tre italiani e una suggestione straniera per il Diavolo

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