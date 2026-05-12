Nuove case e due supermercati realizzati da Conad in compenso arriva l' allargamento e la ciclabile in via Stradone
A Ravenna, entro la fine di giugno 2026, inizieranno i lavori per l’ampliamento di via Stradone nel tratto tra via Canale Molinetto e la rotonda Germania, vicino a viale Europa. Contestualmente, sono stati completati nuovi edifici residenziali e due supermercati gestiti da Conad, che sono entrati in funzione. Inoltre, è in programma l’ampliamento della strada e la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Stradone.
Verso fine giugno 2026 partiranno a Ravenna i lavori per allargare via Stradone nel tratto compreso tra via Canale Molinetto e la rotonda Germania, all'altezza di viale Europa. L'intervento, che durerà circa un anno, prevede anche la riasfaltatura dei numerosi tratti ammalorati e la realizzazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Supermercati aperti oggi 25 aprile 2026: da Conad a Lidl, la lista completa per la Festa della LiberazioneQuali sono i supermercati che hanno deciso di tenere i punti vendita aperti per i consumatori anche oggi 25 aprile, Festa della Liberazione.
Leggi anche: Quali sono i supermercati aperti Primo maggio 2026 da Carrefour e Conad a Lidl: chiudono Esselunga e Coop
Argomenti più discussi: Sanità, inaugurate le nuove Case della Comunità di Subiaco e Tivoli; Piano Casa 2026: cosa prevede tra novità, risorse e obiettivi; Due nuove Case di Comunità in provincia: le inaugurazioni a Borgo Sabotino e Latina Scalo; Nuove case a prezzo calmierato per giovani e famiglie, la proposta di Medicina.
A #Tivoli e #Subiaco abbiamo aperto le porte di due nuove Case della Comunità. Le Case della Comunità sono l'esempio concreto di integrazione socio-sanitaria. Assicurano ai pazienti fragili una presa in carico adeguata e servizi specifici per loro. Per quest facebook
Il #7maggio 1998 la tedesca #DaimlerBenz e l'americana #Chrysler annunciano la fusione. Secondo il comunicato della Daimler, il matrimonio tra le due case automobilistiche è valutato in 166 mld di marchi (92 mld di dollari) e rappresenta la fusione più impo x.com
Lazio. Stanziati 5,5 mln per 10 nuove case saluteTre avranno sede a Roma, due nell'area metropolitana romana, due nella provincia di Viterbo e due a Frosinone e una ad Aprilia, in provincia di Latina. Zingaretti: Fino a qualche tempo fa nessuno ci ... quotidianosanita.it