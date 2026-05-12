Nuove case e due supermercati realizzati da Conad in compenso arriva l' allargamento e la ciclabile in via Stradone

A Ravenna, entro la fine di giugno 2026, inizieranno i lavori per l’ampliamento di via Stradone nel tratto tra via Canale Molinetto e la rotonda Germania, vicino a viale Europa. Contestualmente, sono stati completati nuovi edifici residenziali e due supermercati gestiti da Conad, che sono entrati in funzione. Inoltre, è in programma l’ampliamento della strada e la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Stradone.

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