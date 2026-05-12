Nuova truffa su Vinted | vediamo di cosa si tratta e come tutelarsi

Una nuova truffa si sta diffondendo sulla piattaforma di vendita di abbigliamento usato, mettendo in guardia gli utenti sui rischi di frodi online. La vicenda coinvolge utenti che hanno subito raggiri durante acquisti o vendite e ha portato le autorità a segnalare diverse segnalazioni di truffe. Le indicazioni per evitare problemi includono controlli approfonditi e attenzione ai metodi di pagamento utilizzati.

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