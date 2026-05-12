Nuova truffa su Vinted | vediamo di cosa si tratta e come tutelarsi
Una nuova truffa si sta diffondendo sulla piattaforma di vendita di abbigliamento usato, mettendo in guardia gli utenti sui rischi di frodi online. La vicenda coinvolge utenti che hanno subito raggiri durante acquisti o vendite e ha portato le autorità a segnalare diverse segnalazioni di truffe. Le indicazioni per evitare problemi includono controlli approfonditi e attenzione ai metodi di pagamento utilizzati.
Potrebbe sembrare una cantilena ripetitiva quella dei rischi legati alla diffusione dell’intelligenza artificiale. Vinted, purtroppo, non manca dall’elenco di piattaforme in cui l’IA può essere utilizzata in modo malevolo. Un dispiacere per gli utenti che abitualmente scelgono di interfacciarsi con la nota app di compravendita di prodotti second hand e che, già in altre occasioni, hanno dovuto affrontare una truffa. La piattaforma, infatti, pur avendo uno scopo utile per l’ambiente e per combattere gli sprechi, diventa ugualmente terreno fertile per le truffe. Vediamo, quindi, in che modo l’IA viene impiegata per ingannare gli utenti e quali sono le pratiche consigliate per tutelarsi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Le 5 TRUFFE più DIFFUSE su VINTED e come DIFENDERSI
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