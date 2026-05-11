Vinted come funziona la nuova truffa del falso danno e dell' IA

Negli ultimi mesi, gli utenti della piattaforma di compravendita di articoli usati hanno segnalato un nuovo tipo di truffa che combina l’uso dell’intelligenza artificiale e il metodo del “falso danno”. Questa frode riguarda venditori che vengono accusati di aver danneggiato gli articoli e vengono indotti a pagare ingenti somme di denaro. La truffa si presenta come una evoluzione delle tecniche di raggiro già note, ma con modalità più sofisticate e difficili da individuare.

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