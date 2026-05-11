Vinted come funziona la nuova truffa del falso danno e dell' IA
Negli ultimi mesi, gli utenti della piattaforma di compravendita di articoli usati hanno segnalato un nuovo tipo di truffa che combina l’uso dell’intelligenza artificiale e il metodo del “falso danno”. Questa frode riguarda venditori che vengono accusati di aver danneggiato gli articoli e vengono indotti a pagare ingenti somme di denaro. La truffa si presenta come una evoluzione delle tecniche di raggiro già note, ma con modalità più sofisticate e difficili da individuare.
AGI - Non c’è pace per gli amanti del second-hand. Se fino a qualche mese fa il rischio principale su Vinted era il classico pacco vuoto o il tentativo di phishing via SMS, l’ultima frontiera del crimine digitale è decisamente più sofisticata e sta mettendo in ginocchio migliaia di venditori onesti. Protagonista è l’ intelligenza artificiale generativa. La truffa segnalata massicciamente negli ultimi giorni segue uno schema chirurgico. L’acquirente (il truffatore) acquista un oggetto di valore, spesso abbigliamento di marca o piccoli dispositivi elettronici. Una volta ricevuto il pacco, perfettamente integro, apre una contestazione ufficiale sulla piattaforma.🔗 Leggi su Agi.it
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Vi giuro per come sono fatto io su Vinted durerei esattamente due secondi prima di sclerare addosso ad un soggetto del genere x.com
Salve volevo un informazione è da poco che acquisto su vinted, ho acquistato da una venditrice che poi ho notato che non entra nella pagina da mesi ho paura che non spedirà mai( già mi e successo e ci sono rimasta malissimo perche poi non sono riuscita a facebook
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