Vinted come funziona la nuova truffa del falso danno e dell' IA

Da agi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, gli utenti della piattaforma di compravendita di articoli usati hanno segnalato un nuovo tipo di truffa che combina l’uso dell’intelligenza artificiale e il metodo del “falso danno”. Questa frode riguarda venditori che vengono accusati di aver danneggiato gli articoli e vengono indotti a pagare ingenti somme di denaro. La truffa si presenta come una evoluzione delle tecniche di raggiro già note, ma con modalità più sofisticate e difficili da individuare.

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AGI - Non c’è pace per gli amanti del second-hand. Se fino a qualche mese fa il rischio principale su Vinted era il classico pacco vuoto o il tentativo di phishing via SMS, l’ultima frontiera del crimine digitale è decisamente più sofisticata e sta mettendo in ginocchio migliaia di venditori onesti. Protagonista è l’ intelligenza artificiale generativa. La truffa segnalata massicciamente negli ultimi giorni segue uno schema chirurgico. L’acquirente (il truffatore) acquista un oggetto di valore, spesso abbigliamento di marca o piccoli dispositivi elettronici. Una volta ricevuto il pacco, perfettamente integro, apre una contestazione ufficiale sulla piattaforma.🔗 Leggi su Agi.it

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