Nuova legge per la tutela degli animali

È stata approvata una nuova legge dedicata alla tutela degli animali in Toscana. La legge mira a mettere a sistema le eccellenze del territorio, creando una normativa più moderna e aggiornata. La normativa riguarda aspetti legati al benessere degli animali e alle responsabilità di chi li mantiene. La legge entrerà in vigore a breve, con l’obiettivo di migliorare le norme esistenti e garantire una maggiore tutela.

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"Mettere a sistema le eccellenze del territorio per dare alla Toscana una normativa moderna sulla tutela degli animali ". E’ l’obiettivo del consigliere regionale di Casa Riformista e vicepresidente della Commissione Sanità, Federico Eligi, che ha avviato un percorso tecnico insieme al dipartimento di Scienze Veterinarie di Pisa per la redazione di una nuova legge regionale. "L’attuale normativa risale al 2009 - osserva l’ex assessore pisano oggi tra i principali esponenti regionali di +Europa - e non è più specchio della realtà odierna. Per questo abbiamo costituito un gruppo di lavoro dedicato che sta già operando per scrivere un testo capace di affrontare le sfide attuali".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Nuova legge per la tutela degli animali" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FINALMENTE GIUSTIZIA, DENTRO LA LEGGE BRAMBILLA: SCOPRIAMO LE NUOVE TUTELE PER GLI ANIMALI! Notizie correlate Animali in condominio: ecco come la nuova legge tutela i petLa tutela degli animali in Lombardia ha subito una trasformazione radicale, passando da una gestione frammentata a un quadro giuridico strutturato... Consulta per tutela degli animali. Riunione e proposte da avanzareE’ in programma oggi (dalle 9 alle 13) nela Sala consiliare del Comune di Grosseto, la riunione della Consulta comunale per la tutela degli animali,... Argomenti più discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; approvata la nuova legge sul sistema regionale di Protezione Civile; Riforma forense 2026: primo via libera alla Camera e ciclo di incontri a Firenze; COMMERCIO, LA NUOVA LEGGE REGIONALE È APPRODATA IN GIUNTA. Online con 156 Centri PADI per dare una guida interpretativa alla nuova Legge Valorizzazione Risorsa Mare che entrerà in vigore a breve. Grazie agli ospiti Laura Marroni e Alessio Dallai del consiglio direttivo ASSOSUB. #gogogo #padipeople @PADI x.com DDL MARE | Cosa cambia per nautica, diving, porti e isole minori con la nuova leggeÈ stato approvato in via definitiva dal Parlamento il Ddl 2855, che rafforza il coordinamento delle politiche pubbliche del mare ... ilsussidiario.net