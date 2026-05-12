Non siamo scappati dai sindacati è subentrata un' emergenza inderogabile

Da padovaoggi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 maggio, su richiesta dei rappresentanti sindacali, si è tenuto un incontro in municipio a Cadoneghe. La riunione si è svolta in seguito a una situazione di emergenza che ha richiesto un intervento immediato. In quel contesto, è stato chiarito che non si tratta di un abbandono dei sindacati, ma di una risposta a un’urgenza che non poteva essere rimandata.

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Il 6 maggio su richiesta dei rappresentanti sindacali è stato convocato un incontro in municipio a Cadoneghe. Si sarebbe dovuto tenere alle 15, ma dopo 45 minuti di inutile attesa, le organizzazioni rappresentate da Maurizio Galletto (Cgil Fp), Ettore Furlan (Cisl Fp), Francesco Scarpelli (Uil.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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