E ric Clapton stava per chiudere il concerto alla Movistar Arena di Madrid con il bis di rito, Before You Accuse Me, quando qualcuno dalla platea ha lanciato la copertina di un vinile sul palco, colpendolo al busto. Era la sera del 7 maggio, e il chitarrista britannico, 81 anni, aveva appena eseguito Cocaine. Visibilmente infastidito, ha deciso di chiudere lì. I 15.000 presenti, che avevano già assistito a circa 80 minuti di concerto, sono rimasti senza il finale che si aspettavano. Sui social il video dell’episodio è diventato subito virale, con commenti che oscilano tra l’indignazione e l’imbarazzo, soprattutto da parte dei fan spagnoli.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non proprio il finale che i fan sognavano...

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