Non guarda il telefono stringe le rose Sta solo andando dalla sua mamma

Da lecceprima.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna cammina per le strade di un quartiere di provincia, stringendo tra le mani delle rose e senza guardare il telefono. La sua meta è chiaramente la casa della madre, come ha riferito chi l’ha vista. Le vie del quartiere sono tranquille, con case bianche e finestre aperte, creando un’atmosfera di quiete tipica di questa zona. La scena si svolge in un ambiente che appare normale e senza particolari eventi.

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MELISSANO - “Le strade sembrano tutte uguali. Case bianche, silenzi di provincia, finestre aperte alla primavera. Eppure, a volte, basta un’immagine semplice per ricordarci quanto possa essere immenso l’amore. Un bambino pedala piano sulla sua bicicletta stringendo tra le braccia un mazzo di rose.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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