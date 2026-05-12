Negli ultimi dieci anni, Netflix ha dichiarato di aver contribuito con 325 miliardi di dollari all’economia globale. La piattaforma di streaming ha diffuso dati riguardanti l’impatto sociale, economico e culturale delle sue produzioni realizzate in questo periodo. Le cifre riflettono l’entità delle attività e delle spese sostenute dalla compagnia nel corso di un decennio. Le informazioni sono state rese pubbliche dai responsabili della piattaforma.

I responsabili della piattaforma di streaming hanno condiviso i dati relativi all'impatto sociale, economico e culturale avuto dalle produzioni dell'ultimo decennio. Netflix ha sostenuto di aver contribuito all'economia globale investendo oltre 325 miliardi di dollari nella creazione di contenuti destinati alla piattaforma di streaming. La società ha compiuto un bilancio del decennio iniziato nel 2016, anno in cui il servizio è arrivato a espandersi in circa 190 nazioni e territori in tutto il mondo. L'impatto di Netflix sulla società Le produzioni targate Netflix, secondo le stime dell'azienda, avrebbero creato oltre 425.000 posti di lavoro e avrebbero permesso a circa 700.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Netflix negli ultimi 10 anni ha contribuito all'economia globale con 325 miliardi di dollari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Mercati, è boom globale dello sport trading: oltre 10 miliardi di dollari entro il 2030Milano, 5 marzo 2026 – In un mercato del lavoro in continua mutazione, anche il settore dello sport si sta aprendo a nuove figure professionali come...

Leggi anche: Italia, per Kimmich il “modello Germania” non basta: “Non va al Mondiale, ma ha vinto più di noi negli ultimi 10 anni”

Argomenti più discussi: Guida alle migliori serie tv che si siano mai viste; Netflix vs. Disney: Which Entertainment Giant Is the Better Stock to Own?; Devil May Cry 2, rrailer della seconda stagione (a suon di Papa Roach); Questa nuova serie Netflix potrebbe riempire il vuoto lasciato da Stranger Things (e rilanciare un genere dimenticato).

Elisabetta Cametti: I legali di Sempio vogliono fare da scudo Parliamo degli ultimi aggiornamenti su #Garlasco a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

Passare da Netflix a Crunchyroll? reddit

Netflix, come ottenere il rimborso degli aumenti illegittimi: chi ha diritto e cosa fareNetflix deve rimborsare gli aumenti illegittimi applicati negli anni: guida pratica per richiedere il rimborso e quanto si può recuperare ... quifinanza.it