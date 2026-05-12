Nessun elemento per essere pessimisti | l' invito alla riservatezza dopo il ritrovamento delle lettere di Sonia
Dopo il ritrovamento delle lettere di Sonia nella casa del padre, la procuratrice di Piacenza ha invitato alla calma e alla riservatezza. La stessa ha coordinato le indagini sulla famiglia scomparsa dal 20 aprile a Castellarquato, senza esprimere giudizi o commenti sulle circostanze. La notizia ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle indagini o sui contenuti delle lettere.
A rompere il silenzio intorno al ritrovamento della lettere di Sonia nella casa del padre, è la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, che coordina le indagini sulla famiglia scomparsa dal 20 aprile a Castellarquato. Pradella ha rivolto un appello alla prudenza e al rispetto della riservatezza.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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