Né Festival né Mondiali | per l’Italia danno e beffa

Quest’anno, l’Italia non parteciperà né al Festival cinematografico di Cannes né ai Mondiali di calcio. La mancata presenza al festival francese si unisce all’esclusione dalla competizione mondiale, creando un doppio risultato negativo per il paese. La scelta di non essere in gara si combina con l’assenza dal torneo internazionale di calcio, rendendo questa stagione priva di entrambe le occasioni di rappresentanza sui palcoscenici globali.

"Oltre a non essere in concorso a Cannes, questo è anche l’anno in cui l’Italia non sarà ai Mondiali di calcio, quindi abbiamo aggiunto al danno la beffa. sono due volte desolato", ha scherzato ieri il il delegato generale del Festival, Thierry Fremaux, alla conferenza stampa alla vigilia dell’apertura della 79ª edizione. E ha continuato: "Vi ricordo che l’anno scorso il film di Sossai, Le città di pianura, era qui e ha appena vinto otto statuette ai David, lo festeggeremo e aspetteremo il prossimo film". Comunque "anche in altri anni non c’erano stati film italiani in competizione e lo scandalo era stato più grande" ha ricordato. "Ci sono anni così.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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