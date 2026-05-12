Nasce La Giostra del Saracino Il Gioco di Carte | la tradizione aretina diventa un’esperienza da tavolo

È stato presentato un nuovo gioco di carte ispirato alla tradizione della Giostra del Saracino, una manifestazione storica della città. Si tratta di un prodotto che trasporta i partecipanti nel mondo delle competizioni storiche aretine, trasformando la passione locale in un’esperienza da condividere in casa o tra amici. Il gioco riprende i simboli e le dinamiche della giostra, offrendo un modo diverso di conoscere e rivivere questa tradizione.

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La storica passione della città per la Giostra del Saracino diventa finalmente un’esperienza da vivere attorno a un tavolo da gioco. È stato infatti lanciato ufficialmente “La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte”, il nuovo gioco strategico ispirato alla più celebre e amata manifestazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate «La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare»Arezzo, 22 aprile 2026 – «La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare» La nota di Alternativa Comune sulla Giostra del... Argomenti più discussi: 75a Giostra del Saracino 4 settembre 1988; Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ad Arezzo: focus sulla Giostra del Saracino e la valorizzazione del territorio; 11 maggio, l’antica Arezzo, terza città più grande d’Italia. Oggi sulla Rai; Le Ville Medicee in un clic: nasce l’App per esplorare il sito UNESCO. Ho letto le 27 pagine del programma di Vincenzo Ceccarelli per Arezzo. Vi racconto cosa NON c’è. Tre puntate, questa è la prima. La Giostra del Saracino La Capitale della Cultura Il distretto orafo come industria #Arezzo @forza_italia #Comunali2026 x.com Nasce La Giostra del Saracino – Il Gioco di CarteLa storica passione della città per la Giostra del Saracino diventa finalmente un’esperienza da vivere attorno a un tavolo da gioco. È stato infatti lanciato uf ... www3.saturnonotizie.it