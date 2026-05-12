Nasce La Giostra del Saracino Il Gioco di Carte | la tradizione aretina diventa un’esperienza da tavolo
È stato presentato un nuovo gioco di carte ispirato alla tradizione della Giostra del Saracino, una manifestazione storica della città. Si tratta di un prodotto che trasporta i partecipanti nel mondo delle competizioni storiche aretine, trasformando la passione locale in un’esperienza da condividere in casa o tra amici. Il gioco riprende i simboli e le dinamiche della giostra, offrendo un modo diverso di conoscere e rivivere questa tradizione.
La storica passione della città per la Giostra del Saracino diventa finalmente un’esperienza da vivere attorno a un tavolo da gioco. È stato infatti lanciato ufficialmente “La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte”, il nuovo gioco strategico ispirato alla più celebre e amata manifestazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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