Narni Sorteggiati i binomi della 58esima edizione della Corsa all' Anello | tutte le sfide
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Nella mattinata di sabato 9 maggio presso gli Scolopi in piazza dei Priori, è stata effettuata la cerimonia riguardante i sorteggi dei cavalieri che domenica si daranno battaglia al "Campo de' li giochi". C'era, come sempre, grande attesa fra i contradaioli per conoscere i "binomi" e quindi le.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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