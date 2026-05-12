Napoli sequestrati 1,5 milioni | evasione nella cura degli anziani

A Napoli, sono stati sequestrati circa 1,5 milioni di euro legati a un'operazione di evasione fiscale nel settore delle cure agli anziani. Le autorità hanno approfondito come l’azienda riuscisse a proporre tariffe molto più basse rispetto alla concorrenza. Inoltre, sono state indagate le persone responsabili della gestione finanziaria della società tra il 2019 e il 2024, per chiarire chi abbia effettivamente controllato i conti in quel periodo.

? Punti chiave Come facevano a offrire tariffe così basse rispetto alla concorrenza?. Chi gestiva realmente i conti della società tra il 2019 e il 2024?. Quali beni di pregio sono stati colpiti dal sequestro dei finanzieri?. In che modo l'evasione ha influenzato la qualità delle cure agli anziani?.? In Breve Evasione di 7,5 milioni di euro rilevata tra il 2019 e il 2024.. Sequestrati quote societarie e un immobile di pregio situato a Napoli.. Tariffe ridotte garantivano vantaggio competitivo sleale nel mercato assistenziale napoletano.. Indagini condotte dal 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli.. Il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di una società che gestisce servizi di assistenza domiciliare e sanitaria per gli anziani.🔗 Leggi su Ameve.eu

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