Napoli–Roma a piedi | la sfida di Daniele Esposito tra disciplina limiti e motivazione reale

Un personal coach ha deciso di percorrere a piedi la distanza tra Napoli e Roma, evitando mezzi di trasporto come auto e bici. La sfida è stata annunciata come un percorso che mette alla prova disciplina, limiti personali e motivazione. Il viaggio, che si snoda tra le due città italiane, si configura come un'impresa di resistenza e determinazione, con l’obiettivo di testare i propri limiti fisici e mentali lungo il tragitto.

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