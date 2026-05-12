Napoli–Roma a piedi | la sfida di Daniele Esposito tra disciplina limiti e motivazione reale
Un personal coach ha deciso di percorrere a piedi la distanza tra Napoli e Roma, evitando mezzi di trasporto come auto e bici. La sfida è stata annunciata come un percorso che mette alla prova disciplina, limiti personali e motivazione. Il viaggio, che si snoda tra le due città italiane, si configura come un'impresa di resistenza e determinazione, con l’obiettivo di testare i propri limiti fisici e mentali lungo il tragitto.
Partire da Napoli e arrivare a Roma. Non in auto, non in bici, ma a piedi. È questa la sfida lanciata da Daniele Esposito, personal coach noto per il suo approccio orientato alla trasformazione fisica e mentale.È iniziato venerdì scorso un viaggio di circa 280 chilometri con destinazione Piazza.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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