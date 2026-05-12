Napoli in crisi Chiariello apre il caso Conte

Dopo la recente sconfitta contro il Bologna, il dibattito sul finale di stagione del Napoli si è riacceso. Chiariello ha sollevato pubblicamente il caso riguardante la gestione dell’allenatore, portando l’attenzione su alcune decisioni prese durante le ultime partite. La situazione ha generato commenti tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la squadra continua a affrontare un momento difficile in campionato.

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La sconfitta contro il Bologna ha riaperto con forza il dibattito sul finale di stagione del Napoli e sul futuro di Antonio Conte. Dopo il ko del Maradona, gli azzurri non hanno ancora blindato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che sembrava vicino, ma che ora passa dalla trasferta di Pisa. Nel suo editoriale a Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha analizzato duramente il momento della squadra. Il giornalista ha sottolineato il crollo degli azzurri nelle ultime settimane, ricordando come il Napoli sia passato dal -7 dall’Inter al -15 e da un vantaggio molto ampio sulla Juventus a un margine ormai ridotto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli in crisi, Chiariello apre il caso Conte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Copenaghen-Napoli, i commenti a caldo dello studio Sky Sport Notizie correlate Leggi anche: Conte-Napoli, Chiariello: resti ma cambi gioco Chiariello: “Conte ha ritrovato la logica col Napoli”La vittoria contro la Cremonese convince Umberto Chiariello, ma fino a un certo punto.