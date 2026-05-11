Conte-Napoli Chiariello | resti ma cambi gioco

Il futuro di Antonio Conte al Napoli continua a essere oggetto di discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Dopo le recenti performance, si parla di eventuali cambiamenti nel ruolo dell’allenatore, anche se si mantiene la volontà di preservare alcune scelte passate. La questione riguarda anche la possibilità di modificare l’approccio tattico del team per migliorare i risultati. La situazione rimane in evoluzione e si attende una decisione ufficiale.

Il futuro di Antonio Conte resta al centro del dibattito in casa Napoli. La permanenza del tecnico è ancora possibile, ma secondo Umberto Chiariello dovrebbe passare anche da una riflessione profonda sul modo di gestire la squadra. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il giornalista ha spiegato di augurarsi la conferma dell’allenatore, pur indicando alcuni aspetti da correggere: “Conte? Io mi auguro resti ma correggendo i suoi errori, che si modernizzi nelle turnazioni, nella gestione e anche nel gioco senza partite con il freno a mano tirato”. Il tema principale riguarda l’evoluzione del gioco. Chiariello ritiene che il Napoli debba aumentare il peso offensivo e proporre una squadra più coraggiosa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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