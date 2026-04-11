Domenica alle 18 il Bologna affronta il Lecce in una partita valida per il campionato di calcio. La squadra emiliana cerca di lasciare alle spalle la sconfitta subita giovedì sera, mentre il Lecce si presenta con l’intento di ottenere un risultato positivo. La sfida si svolge allo stadio della città emiliana, davanti ai tifosi di entrambe le squadre.

Il Bologna si prepara a sfidare il Lecce nella sfida di domenica, alle ore 18, con l’obiettivo di riscattarsi dopo il ko subito giovedì sera. L’incontro, che sarà trasmesso su Calcio, 251 e in streaming tramite la piattaforma NOW, vedrà le due formazioni schierate in un contesto di doverosa reazione per i rossoblù e di incertezza tattica per i salentini. Scelte tattiche e assenze pesanti nel segno di Italiano. Vincenzo Italiano dovrà gestire una situazione complessa per la composizione del suo undici, che dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-3. La mancanza di Ferguson, indisponibile per via di una squalifica, costringe il tecnico a riorganizzare la struttura mediana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna-Lecce: Italiano sfida i dubbi tattici per il riscatto

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