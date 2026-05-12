Napoli-Bologna 2-3 | una squadra che ha perso l' identità

Nel match tra Napoli e Bologna, i partenopei hanno subito una sconfitta per 2-3 nel finale di gara. Dopo aver recuperato lo svantaggio di due gol, il Napoli ha subito un gol decisivo negli ultimi minuti, che ha portato alla sconfitta. La squadra ora si trova a dover conquistare punti nelle ultime due partite per mantenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

Incredibile. Il Napoli crolla nel recupero contro il Bologna, dopo aver rimontato lo 0-2, e dovrà conquistare la partecipazione alla prossima Champions nelle ultime due partite, magari già domenica sul campo del Pisa retrocesso. Italiano e i rossoblù: un vero incubo. Doppio vantaggio conquistato in assoluta scioltezza, con la rete di Bernardeschi dopo 10 minuti, non marcato da nessun difensore azzurro, e il raddoppio di Orsolini su un rigore segnalato dal VAR dopo lo scomposto intervento di Di Lorenzo su Miranda. Napoli-Bologna, fallo di Di Lorenzo su Miranda: perché è rigore, l'annuncio dell'arbitro Piccinini Primo tempo choc contro un avversario che niente aveva da chiedere a questa partita.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Napoli-Bologna Supercoppa | Highlights

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