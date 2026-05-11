Nel match tra Napoli e Bologna, il Napoli ha perso 3-2 nel recupero dopo aver rimontato uno svantaggio di 2-0. La squadra partenopea, che aveva iniziato il secondo tempo sotto di due reti, ha tentato di recuperare nel finale, ma non è riuscita a ottenere il risultato sperato. Con due partite ancora da giocare, il Napoli cerca di assicurarsi un posto in Champions League.

Incredibile. Il Napoli crolla nel recupero contro il Bologna, dopo aver rimontato lo 0-2, e dovrà conquistare la partecipazione alla prossima Champions nelle ultime due partite, magari già domenica sul campo del Pisa retrocesso. Italiano e i rossoblù: un vero incubo. Doppio vantaggio conquistato in assoluta scioltezza, con la rete di Bernardeschi dopo 10 minuti, non marcato da nessun difensore azzurro, e il raddoppio di Orsolini su un rigore segnalato dal VAR dopo lo scomposto intervento di Di Lorenzo su Miranda. Napoli-Bologna, fallo di Di Lorenzo su Miranda: perché è rigore, l'annuncio dell'arbitro Piccinini Primo tempo choc contro un avversario che niente aveva da chiedere a questa partita.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Bologna 3-2: una squadra che ha perso l'identità

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NAPOLI-BOLOGNA 2-0 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

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